Okullardaki Kovid 19 rakamları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 27 Kasım-3 Aralık arasında ülke genelinde okullarda COVID 19 pozitif öğrenci sayısının 356, öğretmen sayısının 57, personel sayısının 15 olduğunu duyurdu.
Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda 27 Kasım-3 Aralık arasında okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Ülke genelinde okullarda COVID 19 pozitif öğrenci sayısı 356, öğretmen 57, personel 15 olarak açıklanırken, Covid-19 temaslı öğrenci sayısı bin 77, öğretmen sayısı 91 ve personel sayısı 10 olarak açıklandı.
“EN ÇOK VAKA ORTA VE LİSELERDE”
Açıklamaya göre, ilköğretimde 131 öğrenci, 14 öğretmen 4 personel pozitif; 305 öğrenci, 36 öğretmen ve 4 personel temaslı durumunda.
Orta ve liselerde 189 öğrenci, 32 öğretmen ve 10 personel pozitif; 645 öğrenci, 35 öğretmen ve 6 personel temaslı.
Meslek okullarında 36 öğrenci ve 11 öğretmen, 1 personel pozitif; 127 öğrenci ve 20 öğretmenin temaslı olduğu bildirildi.