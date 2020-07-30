Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, bayram süresince tüketicilerin şikayetlerine çözüm bulacaklarını açıkladı.

Yılmaz Işık açıklama yaparak, “Online sistemi ile tüketiciler oldukları yerden şikayetlerini Derneğimize ulaştırabileceklerdir” dedi.

“Tüketicileri bayram fırsatçılığı ve istismarcılığı içerisinde mağdur edecek olanları Derneğimiz tereddütsüz teşhir edecektir” ifadesini kullanan Yılmaz Işık şöyle devam etti:

“Piyasadaki enflasyonist ortamı fırsat bilerek orantısız fahiş fiyatları körükleyen, tüketicileri aldatıcı haksız ticari faaliyette bulunanları Derneğimiz kayda alıp haklarında gerekli idari ve yasal işlemlerin başaltılması için Ticaret Dairesi Piyasa Denetim memurlarına anında iletecektir.”

