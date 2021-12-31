Otopsi sonucu açıklandı

Akdoğan’da evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki Erdinch Seidali Seid için yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.

MEHMET YANGIN’IN ÖLÜM SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI

Öte yandan kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde dün yaşamını yitiren, 48 yaşındaki Mehmet Yangın’ın ölüm sebebinin tespiti için ise kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı, Yangın’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkiklerle belli olacağını ve soruşturmanın devam edeceğini bildirdi.