Ozanköy’de derenin önünü kapatan perde duvarı yıkıldı

Girne Belediyesi ile Girne Kaymakamlığı, bölgede, dere yataklarına yapılan izinsiz yapılaşmalara müdahale ediyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, bu kapsamda Ozanköy Benan Sokak’ta bir arsa sahibinin arazisini büyütmek için dere yatağının önüne izinsiz olarak inşa ettiği, Nisan 2018’de de Girne Belediyesi tarafından mühürlenen ve Pernarota Deresinin önünü kapatan perde duvarı yıkılarak derenin akışı yeniden sağlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, çalışmaları yerinde izledi.

Bellapais’ten başlayan ve bölgede su baskını yaşanmasına neden olan dere, geçmiş yıllarda Girne Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenmiş, buraya menfezler inşa edilmiş ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu karşısındaki gölete yönlendirildikten sonra Girne Üniversitesi Suat Günsel Girne Hastanesi’nin yanından denize ulaşması sağlanmıştı.

GÜNGÖRDÜ: “DERE YATAKLARINA İZİNSİZ MÜDAHALELER ÇALIŞMALARIMIZI BALTALIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü , Pernarota Deresinin Bellapais’ten başladığını belirterek, önceki yıllarda daha sorunlara neden olan dere yatağında Kaymakamlıkla işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Belediyenin, Benan Sokak’ın güneyinde geçen yıl 75 bin Türk Lirası harcayarak, menfez oluşturduğunu, temizlik çalışması yaparak sorunları giderdiğini dile getiren Güngördü, civarda bir diğer noktada ise 44 bin TL harcayarak, dere yatağına izinsiz inşa edilen bir diğer perde duvarını yıktıklarını anımsattı.

Belediye ve Kaymakamlığın su baskını yaşanmaması için bu önlemleri alırken, vatandaşın izinsiz bir şekilde dere yataklarına müdahalede bulunmasının tüm bu çalışmaları baltaladığını dile getiren Güngördü, herkesin artık bu konuda çok hassas olması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu duvar inşaatının Nisan 2018’de Belediye tarafından mühürlendiğine dikkat çeken Güngördü, bugün ise yıkım yapılacağını, dere yataklarına yapılan her türlü kaçak yapılaşmanın yıkılmasının şart olduğunu kaydetti.