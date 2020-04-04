Özersay: "Hızlı test sonucu pozitif çıkan iki doktorun PCR sonuçları negatif "

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hızlı test sonucu pozitif çıkan iki doktorun PCR sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Özersay yaptığı açıklamada şunalrı kaydetti:

"Bu akşam bazı doktorlarımıza, sağlık personelimize hızlı test yapıldığı ve pozitif çıktığı yönünde yayılan bilgi ertesinde huzuru kaçan epeyce insan oldu. Kesin sonuç PCR testi ile belirlendi, sonuçlar NEGATİF’tir.

Herkesin içi rahat olsun.

Sanırım bir kez daha hızlı testlerin sadece belirli zamanlarda doğru sonucu verebilecekleri, her durumda en güvenilir testin hala biraz zaman alsa da PCR testi olduğu görüldü.

Hızlı testler belirli günler içerisinde doğru sonucu bulmanıza yardımcı olabiliyorsa da, bazen yanıltıcı da olabiliyor. O nedenle hızlı test yapılıp negatif çıkanlar “tamam ben virüs kapmadım” deyip de rehavete kapılmamalı."

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 07:32