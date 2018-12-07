Özersay, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.15’te gerçekleşen kabulde, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Siyasi İşler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili de hazır bulundu.

Görüşmede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü eşlik etti.