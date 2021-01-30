Özersay: "Ülkenin kapalı olacağı dönemde aşılama hızlanabilir"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gecikmeden hızla aşı programının tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Dünya genelinde bu virüse karşı aşı geliştiren ilaç firmalarının birbirleriyle rekabeti, birbirlerini kötülemeleri, gerçek olmayan haberler yaymaları insanlığı akıl karıştıran algı oyunlarıyla karşı karşıya bırakıyor” ifadelerini kullanarak tüm bu soru işaretlerine ve tereddütlere rağmen, mevcut şartlar içerisinde ‘gecikmeden’ ve hızla ‘aşılama’ programının tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Aşılama sürecinin hızlandırmak zorunda olunduğunun altını çizen Özersay, can güvenliği ve bir süre sonra daha da fazla hissedilecek olan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle hızlanması gerektiğini belirtti.

Özersay, ülkenin kapalı olacağı dönemde, istenmesi halinde bu aşılama işlemlerinin hızlanabileceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Dünya genelinde giderek çok daha ciddi boyutlara varan bir aşı tartışması yaşanıyor, pek çok ülke ve uluslararası örgüt bu konuda bencil bir yaklaşım sergiliyor. Bu akşam itibariyle Avrupa Birliği’nde de üye ülkelerde üretilen aşıların yurt dışına ihraç edilmesine kısıtlama tartışması alevlendi.

Hal böyleyken özellikle Türkiye’nin verdiği destekle ülkemize gönderilen aşıların düzenli ve artan miktarlarda gelmesi daha da fazla önem kazandı. Bu nedenle aşılar için hem Cumhurbaşkanlığı’nın hem de Sağlık Bakanlığı’nın sürekli Türkiye nezdinde girişim yapması, öte yandan gelen aşıların kullanılmasında önceliğin risk grubuna giren kronik hastalığı olanlar ile ileri yaşta olanlar ve mesleği nedeniyle risk altında olanlara verilmesi şart."