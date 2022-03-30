Öztaş, borçlanma talepleriyle ilgili açıklama yaptı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “belediyelerinden emekli olan 2 personeli ödemek, bunun yanında seçimin Kasım ayına ertelenmesi ile ortaya çıkan ve Maliye’nin 2022 Belediye bütçelerini görüşmeyip onaylamayacak olması sebebiyle 2 milyon TL borçlanmak için Belediye Meclisinden onay talep ettiklerini” söyledi.

Öztaş yaptığı yazılı açıklamada, şahsı ve Geçitkale Belediyesi adına “tek taraflı”, “yanlı”, “akla ve gerçeğe uygun olmayan” açıklamalar yapıldığına dikkat çekerek, konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatmak istediğini söyledi.

Borçlanma için Meclis toplantı defterine gerekçeler yazılarak, sirküler imza talebi ile Meclis üyelerine gönderilerek, Meclis üyelerinden bu konuda onay talep ettiklerine dikkat çeken Öztaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sekiz Meclis üyemize 28 Mart tarihinde gönderilen Meclis Toplantı Defteri’ne 5 Meclis Üyemiz imza koyup, 1 Meclis Üyesi covid-19 virüsü taşıdığı ve 2 Meclis üyemizin Kasaba dışında çalıştığından henüz Meclis Karar Defterine imza koyamamıştır. Ancak bugün itibari ile iki arkadaş gelip imzalarını geri almak istediklerini dilekçeleriyle belirtmişlerdir. Bu talebe onay verip veya vermemek en doğal demokratik haktır. Ancak konuyu basına, bizler kandırılarak imza attık. Miktarı sonradan öğrendik gibi aslı astarı olmayan yalan ve de ahlaksızca açıklama yapıldı. Yalan ve yanlış beyanatta bulunan basıncı olduğunu iddia edilen arkadaşlar hakkında yasal her türlü hakkımı kullanacağımı siz kamuoyu ve sevgili vatandaşlarımla paylaşırım.”