Cumhuriyet Meclisi bugün sona erdi. TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, 62. Madde uyarınca yaptığı konuşmada, dün Türkiye’de yapılan seçime değinerek, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını kutladı.

Kapalı kapılar ardından toplumun liderini bypass ederek veya etmeye çalışarak bir yerlere varılamayacağını söyleyen Özyiğit, “ansızın bir yemek” organize edilmesini eleştirdi.

Böyle bir şeyin toplum liderinden gizli yapılamayacağını vurgulayan Özyiğit, geçen haftalarda güneyde yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, “Biz gizli kapaklı bir görüşme yapmadık, devletin ajansı ve televizyonunu da aldık, üstelik biz şu anda hükümette değiliz. Burada bir iradeyi hiçe saymak var” dedi.

Özyiğit, “Akıncı’yı beğenir ya da beğenmezsiniz, Cumhurbaşkanı Akıncı toplumun güçlü iradesiyle yüzde 60 oyla seçildiğini” şeklinde konuşarak, “Onu yok farz etmek aslında Kıbrıs Türk halkının onurunu çiğnetmektir. Kıbrıs Türk halkı onurunu çiğnetmeyecektir” dedi.

Maraş’ın açılması konusunun gündeme gelmesi konusuna da değinen Özyiğit, konunun Bakanlar Kurulu kararından öğrenilmesini de eleştirerek, bu tür konuların zirve gerektirdiğini, bu tür toplantıların Cumhurbaşkanlığında yapılarak, ele alınabileceğini söyledi.

Maraş konusunun uluslararası bir mesele olduğuna işaret eden Özyiğit, Maraş’ın güven arttırıcı önlemler kapsamında, BM gözetiminde yasal sahiplerine verilerek açılabileceğini aktardı.