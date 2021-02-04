PCR şartı kararı ertelendi

Sağlık Bakanlığı, ikinci bir karara kadar, ilçeler arası geçişlerde ve açık iş yerlerinde çalışanlardan haftada bir PCR testi istenmesi şartının ertelendiğini açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca dün açıklanan koronavirüs önlemleri çerçevesinde görevleri gereği ilçeler arası seyahat edeceklerden ve kapalı dönemde de hizmetlerine devam edecek sektörlerde çalışanlardan haftada bir PCR testi talep edileceği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, bu sabah PCR test merkezlerinde yaşanan aşırı yoğunluk üzerine testleri de durdurmuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulunmuş ve “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” demişti.