Polis haberleri…Araçta rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün saat 13.30 sıralarında, Kolawole Amos Mole (E-31), bir araçta yolcu olarak bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

-72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Lapta’da sakin Delyse Annette Farebrother (K-72) dün saat 15.00 sıralarında kaldığı evde ölü bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

-Aybek’in ölüm nedeni kalp yetmezliği…

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde önceki gün aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alaattin Aybek’in (E-50) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

-Aruk’un ölüm sebebi akciğer kanseri…

Öte yandan, önceki gün saat 18.30 sıralarında Ercan Havalimanında, aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren İskan Aruk’un (E-57) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.

Polis açıklamasında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Hırsızlık, kasti hasar, mülke tecavüz suçlarından üç kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta, 16 Ağustos 2022’de bir şahsa ait bahçede bulunan demir kafesin kapısı hasara uğratılarak açılmış ve kafes içindeki toplam 33 yumurta tavuğu çalınmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T (E-24) ve H.T (E-30) tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında; 2022 yılı Temmuz ile Eylül ayları arasında H.T’nin, M.T ve A.H (E-31) ile birlikte Gemikonağı’nda bir şahsa ait ambar ve arazide muhafaza edilen kullanılmış durumdaki muhtelif alüminyum kapı ve pencereleri çaldıkları, aynı zamanda 30 Temmuz 2021 tarihinde ise H.T’nin Şahinler’de, bir şahsa ait su kuyusu dalgıcı ve muhtelif demir boruları çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Kanunsuz mal tasarrufu...

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında, dün saat 06.00 sıralarında İ.B’nin (E-47) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, 720 kilo bakır kablo bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Akova'da ev yangını...

Akova’da 14 Aralık Yolu Sokak üzerinde bulunan Necmi Karip’e ait evin yatak odasında dün gece 01.30 sıralarında elektrikli sobanın yorganı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, yatak odasındaki muhtelif ev eşyaları ile pencere ve kapı tamamen, banyo ve oturma odalarında bulunan su ısıtıcısı ile klima iç ünitesi ise kısmen yandı; çıkan ısıdan dolayı evin tüm duvarlarının zarar gördüğü açıklandı.