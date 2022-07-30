Polisiye olaylar… Girne’de ani ölüm

Girne’de sakin 57 yaşındaki Eralp Erensel, ikametgâhındaki merdivenlerden düşerek başının yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü 23.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından, Erensel kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 00.20 sıralarında yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

- Çocuk’un ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi”

Polis, çarşamba günü ikametgahında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Yenierenköy sakini 68 yaşındaki Recep Çocuk’a yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Dilekkaya’da uyuşturucu..1 tutuklu

Dilekkaya’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.E.Y.B.'nin (K-20) ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı bulunarak emare olarak alındı.

Polis, kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Lefkoşa bölgesinde polis tarafından dün 20.30-01.00 saatleri arasında yapılan denetimde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 756 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 253 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 24 adet araç ise trafikten men edildi.