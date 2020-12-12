Restorasyon çalışmaları bitene kadar ibadete kapalı

Din İşleri Başkanlığı Lefkoşa-Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce caminin genelinde yapılacak kazılar ve inşaat işleri dolayısıyla iş, işçi ve diğer vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına restorasyon bitene kadar caminin ibadete kapatılması yönünde yazılı bir talepte bulunulduğunu belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi ve ilgili firmanın yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonra caminin inşaat çalışmaları devam ederken ibadete açık olmasının iş, işçi ve insan güvenliği açısından sakıncalı ve tehlikeli olacağının değerlendirildiğini kaydeden Atalay, bu doğrultuda restorasyon tamamlanıp, caminin Başkanlığa teslim edilinceye kadar, Selimiye Camisi’nde ibadete ara verilmesine karar verildiğini belirtti.

Atalay “Bugünden itibaren, restorasyon tamamlanıncaya kadar, Selimiye Camisi’nde ibadete ara verildiğini halkımıza saygıyla duyururuz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 16:55