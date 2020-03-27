Romanya'dan öğrenciler KKTC'ye geldi...Zaferyıldızı: "Sayın Birinci'nin katkıları büyük"

Eğitimci Şair, Şirin Zaferyıldızı , Romanya'da bulunan 13 Kıbrıslı Türk tıp fakültesi olan öğrencilerin KKTC'ye geldiğini ve büyük bir sevinç yaşadığını kaydetti.

Kıbrıs Genç Tv'de bugün yayınlanan Kral'ın Günlüğü programına katılan Zaferyıldızı, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın" diyerek Kıbrıs Genç Tv'nin öğrenci çocuklarının KKTC'ye gelmesinde ve seslerinin duyurulmasında büyük katkısı olduğunu belirtti.

Çocukların İskele bölgesinde otellere yerleştirilip karantina altında tutulacağını ifade eden Zaferyıldızı, Ertan Birinci'nin çocukların gelebilmesi için büyük bir özveri gösterdiğini ifade etti.

Zaferyıldızı, Türkiye'nin son Başbakanı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ertan Birinci nin temasa geçmesi sonrası çocuklarına kavuştuklarını dile getirdi.

Şirin Zafer Yıldızı ayrıca; Binali Yıldırım başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine, Türkiye'nin Romanya Büyükelçilik yetkililerine, Thy ye, KKTC Hükümeti yetkililerine ve KKTC İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerine teşekkür etti.

Programa başka veliler de katılarak duygularını ve heyecanlarını dile getirdiler.

Baba Salahi Başaran ise çocuklarına kavuşmaları İçin kendi çocuğu gibi çaba harcayan ve bu mutluluğu yaşamalarına en büyük vesile olan Ertan Birinci ye özel teşekkür etti ..

Öğrenciler karantina otellerine yerleştirildi.