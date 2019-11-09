Sadıkoğlu, 10 Kasım mesajı yayımladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81. yıldönümü nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Sadıkoğlu mesajında, herkesi, yarın saat 08.45’te İskele Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek anma törenine davet etti.

Atatürk’ün düşünce ve ilkelerinin Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, mesajında şöyle dedi:

“Atatürk; öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; ileri görüşlülüğü, barışçıl kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki vizyonu ile dünyanın saygısını kazanmıştır. Bizler de ilke ve devrimlerini benimseyen Kıbrıslı Türkler olarak, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak adına, çalışmaya devam ediyoruz. Bunun içindir ki, ayrılmaz bir parçası olduğumuz Anavatan Türkiye ile birlikte Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Ulusuna yön veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Büyük Türk Milleti’nin kurtarıcısı, milli kahraman, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81. yıldönümünde bir kez daha büyük bir özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz.”