Sağlık Bakanı Altuğra, Ankara’da 1 Ağustos resepsiyonuna katıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara'da, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve KKTC Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Askeri Ataşeliği tarafından Gazi Orduevi'nde 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve KKTC Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Altuğra’nın konuşma da yaptığı resepsiyonda, milli mücadele madalyaları hak sahiplerine takdim edildi, Akar ve Altuğra ile TSK komuta kademesi tarafından kutlama pastası kesildi.

Altuğra, burada yaptığı konuşmada, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türkü'nün bu coğrafyada varlığını, mücadelesini ve güvencesini simgeleyen bir tarih olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos tarihimizin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığı, geçmişte bu topraklarda ne kadar zorlu mücadeleler verildiği ve Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığının en büyük ispatıdır.

Bugünlere kolay ulaşmamıştır. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı kırmızıçizgimiz, vazgeçilmezimizdir. Anavatan Türkiye’ye daha sıkı sarılıp yolumuza devam etmekte kararlıyız.

Bu onurlu günde ne mutlu ki bana Sağlık Bakanı görevine başlamanın ardından ilk ziyaretimi buraya yapmış bulunmaktayım ve sizlerle Kıbrıs Türk'ü için varlığımızı simgeleyen bu özel günde her zaman koşulsuz yanımızda olan Anavatan Türkiye'de sizlerle birlikteyim.

Bu duygu ve düşüncelerle KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşeliği tarafından düzenlenen resepsiyonda bulunmaktan büyük onur duyduğumu bir kez daha belirterek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve KKTC Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”