Sağlık Bakanlığı'ndan Sınırüstü Bakımevi ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Sınırüstü Bakımevi'nde kalan tüm yaşlıların bugün muayene edildiği kaydedilirken, yapılan değerlendirme sonucunda 8 kişinin Acil Durum Hastanesi'ne sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, “Genel durumları iyi olan bakımevinde kalan yaşlılar Sağlık Bakanlığı tarafından takip ve tedavi edilmeye devam edilecektir” dendi.

Açıklamada ayrıca; ülkedeki bakımevlerinin yönetim ve idaresinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmadığı da belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Sınırüstü’ndeki bakımeviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, bakımevleri hususunda üzerine düşen tüm görevleri zamanında ve eksiksiz yapmaktadır" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sınırüstü Bakımevi'nde kalan yaşlıların tümünün aşılarının ve hatırlatma dozlarının zamanında yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sağlık Bakanlığı pandemi döneminde halkımızın aşı olması konusunda yapmış olduğu tüm uygulamaları halkına sunduğu gibi aynı şekilde sağlık konusunda aşı dahil gerekli hizmetleri pandemi boyunca tüm bakımevlerinde titizlikle uygulanmıştır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tüm bakımevleriyle iletişime içinde olup, gerekli rutin tarama testleri ücretsiz olarak yapılmıştır ve devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan taramada 34 kişiye pcr testi yapılmıştır ve 18 kişinin pozitif çıkması üzerine, yine Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen bir hekim ve nezaretindeki hemşireler dün gece merkeze gitmişler, ancak muhatap hiçbir yetkili bulamadıklarından merkeze girememişlerdir.

Bugün yine sağlık bakanlığı ekipleri bakimevine gitmiş ve tüm yaşlıları muayene etmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 8 kişi Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Genel durumları iyi olan bakımevinde kalan yaşlılar Sağlık Bakanlığı tarafından takip ve tedavi edilmeye devam edilecektir.

Sağlık Bakanlığı, bakımevleri hususunda üzerine düşen tüm görevleri zamanında ve eksiksiz yapmaktadır.

Ancak ülkemizdeki bakımevlerinin yönetim ve idaresi Sağlık Bakanlığı'na bağlı yerler değildir.

Sağlık Bakanlığı, her koşulda kendine düşen vazifeleri, tüm imkanlarını seferber ederek, diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde en iyisini yapmaya devam etmektedir.”