Şahiner: "Yerli ürünler desteklenmeli"

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu güncel konuşmalarında Kıbrıs sorunu, müzakereler, turizmdeki sorunlar, tarihi eserlerin korunması ve üniversitelerdeki sorunlar ele alındı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner'de Mecliste ki konuşmasında, ithal edilen ürünlerin yerli üretime kazandırılması’ hakkında güncel konuşma yaptı. Şahiner, ithal edilen ürünlerin hangilerinin yerli üretime kazandırıldığı ile ilgili yaptığı çalışmaları milletvekilleri ile paylaştı. Şahiner, ithalat rakamları ile ilgili bilgi verdi. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yerli ürünün tanımının yapıldığın söyleyen Şahiner, gerekli fon ve kotalar ile yerli ürünlerin desteklenmesi gerektiği belirtti.