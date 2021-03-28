Saner: “Yeni hastanenin temelinin ekimde atılması planlanıyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Anavatan Türkiye tarafından başkent Lefkoşa’da yapılması kararlaştırılan 500 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin temelinin bu yılın Ekim ayında atılmasının ve hastanenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’te hizmete girmesinin planlandığını” açıkladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyetin geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde proje ile ilgili temaslar yaptığını anımsatan, Başbakan Saner “Bu proje yine Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne verdiği önem ve değerin bir göstergesidir” dedi.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere tüm Türkiye yetkili makamlarının projenin gerçekleşmesi için kararlılıkla konuya eğildiklerini belirten Başbakan Saner, ilgi ve destek için hükümeti ve halkı adına teşekkür etti.

Saner açıklamasına şunları kaydetti:

“Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse Başbakan olarak ben 2023’ten başlamak üzere ülkenin en az 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak söz konusu hastanenin en uygun, en verimli olacak şekilde inşası üzerinde önemle duruyoruz.

Söz konusu hastanenin zeminde 20 bin metrekare toplam 120 bin metrekarelik bir alana sahip olacak olup, hastane kompleksinin 2 tane 6’şar kat bir de 4 kat yüksekliğinde olmak üzere toplam üç bloktan oluşması tasarlanmaktadır.

Hastane, son teknoloji ürünü cihazlarla donatılacaktır.

Anavatandan gelen teknik heyetle çok verimli bir görüşme yaptık. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk.

Şimdi bu istişareler doğrultusunda projenin tamamlanması yönüne gidilecek.

İnşallah Ekim ayında temel atma noktasına gelinmiş olacak. Amacımız, hedefimiz ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılı olan 2023’te hastanenin hizmete girmesidir.

Hastane Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılacaktır ve yapımı ile ilgili uluslararası nitelikli anlaşmayı Acil Durum Hastanesi ile ilgili anlaşmayı geçirirken Cumhuriyet Meclisimizden geçirmiş bulunuyoruz.

Dolayısı ile süreç hızla ilerleyecektir.

Bu projenin tamamlanması ile KKTC’nin en az 20 yıllık Devlet Hastanesi ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Kısacası, halkımız için çok önemli, yaşamsal bir proje üzerine çalışılıyor.

Her vurguladığım üzere bizim hedefimiz kalkınma sürecini tamamlamış, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşatılması, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Anavatan Türkiye ile birlikte ilerlemektir.

Esasen halkımızın, ülkemizin yararına olan da budur.

Yol, iletişim, havalimanı, limanlarımızla ilgili çalışmalarımız da hızla ilerlemektedir.

İnanıyoruz ki kovid-19 salgının da geride kalmasıyla birlikte gerek ekonomimizin hızla kalkınması, sektörlerin gelişmesi gerekse alt yapımızın tamamlanması açısından büyük bir atılım sürecine girmiş olacağız.”