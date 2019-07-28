Savaşan: "Maraş bataklığı kurutulacak"

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında Maraş’ın mevcut durumunu bir bataklığa benzeterek, hükümetin bu bataklığı kurutmaya ve bölgeye hayat vermeye kararlı olduğuna vurgu yaptı.

Yarım asırdan fazla bir süredir devam eden sonu gelmez müzakere süreçlerinin, esasen yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık modelini tükettiğine dikkat çeken Savaşan, “Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk Halkıyla yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği ortadadır. Ayrıca taraflar arasında zemin bakımından ortak bir vizyon olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Kıbrıs Rum liderliğinin mevcut zihniyeti değişmediği sürece yakın gelecekte paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık kurulacağına inanmak hayalden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir!

Einstein’ın “aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir” sözünü anımsatan UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, gerek Kıbrıs Konusu’nda gerekse de Maraş meselesinde hükümetin attığı kararlı adımların ezberleri bozduğunu ve gerek Kıbrıs’ta gerekse de uluslararası platformda Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen bir halk olduğu konusunda önemli bir farkındalık yarattığını söyledi.

Gelişmeler hükümetin Kıbrıs Konusu’ndaki duruşunu doğruluyor...

UBP’nin, Kıbrıs Türk tarafının barışçıl tutumunun muhafaza edilerek bir yandan işbirliğine dayalı farklı ortaklık modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin konuşulması konusundaki politikasının net olduğunu söyleyen Savaşan, suçluların karşılıklı iadesi, cep telefonlarının her iki bölgede çalışması gibi konularda yapılan işbirliklerinin memnuniyet verici olduğuna işaret ederek, yaşanan bu gelişmelerin hükümetin Kıbrıs Konusu’ndaki duruşunu da doğruladığına dikkat çekti.

Tatar, proaktif politika yürütülmesine liderlik ediyor...

UBP başbakanlığında kurulan hükümetin ana hedefinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda, üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak olduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, Başbakan Ersin Tatar’ın, hükümetin uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu bir şekilde gerek Kıbrıs Konusu ile Kapalı Maraş, gerekse de hidrokarbon konularında proaktif bir politika izlemesine liderlik ettiğine dikkat çekti.

Maraş’a hayat verme zamanı geldi...

Kapalı Maraş’ın hukuken KKTC toprakları içinde askeri bölge statüsünde olduğunu ve geçmişten bu yana güven yaratıcı önlem olarak pek çok defa iki taraf arasında ele alınmasına rağmen herhangi bir sonuç elde edilemediğinin altını çizen Savaşan, “artık bu bataklığın karıştırılması, içinde tam olarak ne olduğuna bakılması ve en kısa sürede de kurutularak bölgeye hayat verilmesi zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

Tatar, Maraş’ın Türk idaresinde açılması konusunda net...

Kurulan ekiplerin Kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, Vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter oluşturmak için çalışmaya başladığını söyleyen Ahmet Savaşan, bireylerin ve Vakıflar İdaresi’nin mülkiyete dair haklarına halel gelmeksizin ortaya çıkacak raporun

ardından hükümetin atılacak ikinci adıma karar vereceğini söyledi. Savaşan, “Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ersin Tatar niyeti açıkça ortaya koymuştur. Tarih vermese de hükümetin, Maraş’ın uluslararası hukuk kuralları ve paydaş konumundaki Vakıflar İdaresi ile eski sakinlerin haklarını ve beklentilerini dikkate alarak, Türk idaresinde yerleşime açmaya ve ülkede önemli bir katmadeğer yaratmaya kararlı olduğunu en yetkili ağızdan Dünya’ya ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

Üstel, uçak biletlerinin ucuzlaması için ciddiyetle çalışıyor...

Uçak biletlerinin ucuzlatılmasına yönelik atılan adımlar konusuna da değinen Ahmet Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in bu hususu ciddiyetle ele aldığını söyledi. Üstel’in geçtiğimiz günlerde, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile biraraya geldiğini, hafta başında ise THY Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ile de görüşeceğini anlatan Savaşan, “Turizm ve Çevre Bakanımız Üstel bilet fiyatlarının ucuzlatılması için gerek sefer sayılarının artırılması, gerekse de vergilerin karşılıklı düşürülmesi konularında ve hatta Anadolujet’in belli sayıdaki uçaklarının Ercan merkezli olabilmesi için adımlar atıyor. Öngörümüz kısa sürede sonuç alınacağı yönündedir” dedi.