Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, bugün CTP Milletvekili, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Komite, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na (GÜÇ-KUR) ilişkin dört raporu görüşerek, oy birliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu” ve “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Komite, söz konusu dört raporu oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Emrah Yeşilırmak katıldı.