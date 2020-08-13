Şehit Aileleri  ve Malul  Gaziler  Derneğinden mesaj

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, 1974’te, Barış Harekatı’nın İkinci Safhası’nın başlamasının ardından Rumlar tarafından Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitleri rahmetle andı.

Derne Başkanı Gürsel Benan bir mesaj yayımlayarak, önce vurulan şehitlerin daha sonra da yakıldığını, bu katliamın dünya insanlık tarihine ‘’yüz karası‘’ olarak geçtiğini kaydetti.

Benan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yaşananlardan dersler çıkararak geleceği sağlam temeller üzerinde kurmalıyız. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamalıyız. Bizden sonraki nesillere güvenli bir gelecek bırakmak için çalışmalıyız. Egemenliğimizin, özgürlüğümüzün ifadesi olan devletimiz bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti yarınlara taşımak boynumuzun borcudur. Türklere karşı yapılan bu acımasız katliamları unutmak mümkün değildir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”