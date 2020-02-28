Sınır kapıları bir haftalığına kapanacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta Coronavirüs tedbirlerinin gerektikçe ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla birlikte alınmasının doğru olacağını, bunun dışında tek taraflı adımlarla toplumları paniğe sevk etmemek gerektiğini, Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını bir hafta süreyle kapatma kararı verdiklerini söyleyen Rum Lider Nikos Anastasiadis’e iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ikinci kez telefonla arayarak Rum Bakanlar Kurulu’nun geçiş noktaları ile ilgili kararını ilettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun açıklaması şöyle:

"Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi.

Bu kararın Coronavirüs’ün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer geçiş noktalarının geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı telefon görüşmesinde, Rum Lidere güneyde pozitif bir Coronavirüs vakası olup olmadığını sordu. Rum liderin güneyde pozitif bir vaka olmadığı cevabı üzerine, kuzeyde de sonucu pozitif çıkan herhangi bir Coronavirüs vakasının bulunmadığını belirtti.

3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplantısında Coronavirüs konusunda geçiş noktaları ile ilgili değil, daha çok ülkeye giriş limanlarında tedbir alınmasının gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını hatırlatarak, bu konuda tek taraflı adım yerine İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir araya gelmesinin doğru olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili tedbirleri gerektikçe ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla birlikte almanın doğru olacağına inandığını, bunun dışında tek taraflı adımlarla toplumları paniğe sevk etmemek gerektiğini Anastasiadis’e iletti."