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Son gelen uçakla karantinaya alınan öğrencinin tepkisi: "Ne yazık ki bazı odalarda durum içler acısı"

Son gelen uçakla karantinaya alınan öğrencinin tepkisi: "Ne yazık ki bazı odalarda durum içler acısı"
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İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı ülkeye getirmek için düzenlenen charter uçuş seferi gerçekleştirildi. Ercan Havalimanı’na inmesi beklenen tailwind havayolarına ait uçak sabahın erken saatlerinde Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

168 kişi Güzelyurt’taki KVK yurtlarına yerleştirildi. Covid 19 salgını nedeniyle İngiltere’den dönmek isteyen çoğunluğu öğrenci olan Kıbrıslı Türklerin yeraldığı yolcular otobüslerle Güzelyurt'taki yurtlara götürüldü.

Yurtlarda karantinaya alınan bir kaç öğrenci, tahsis edilen odadan çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak isyan etti. Yurt odalarıyla ilgili sosyal medyaya yine yer alan görüntüler ve paylaşımlar yine tartışmalara sebep oldu.

Odaya yerleştirilen Hasan Kobat isimli öğrenci sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak açıklamada bulundu."Odalara yerleştik. İlk gecemiz hiç güzel geçmedi. Umarım  acilen müdahale edilir" dedi.

Kıbrıs Genç TV'ye de açıklamada bulunan Kobat "Bizim derdimiz otellerde kalmak değil,şartların düzeltilmesini istiyoruz.Maalsef  bu paylaşımları yaptığım içinde tepki çektim ama görüntüler ortada,bu şartlar altında siz bu odada kalabilirmiydiniz sorusunu soruyorum"dedi.

Hasan Kobat'ın sosyal medyada ki paylaşımları;

Bu görüntüleri ne yazık ki paylaşmak zorundayım. Tüm tepkilere rağmen İngiltereden gelmeden önce devletin verdiği talimatlara sabırla uyduk. Ama geldiğimiz nokta bu. Sıkıntısı olmayan odaların olduğu gibi bu şekilde bulduğumuz odalarda var. Hijyenik açıdan el verişli olmayan bir noktadayız. Ne yazık ki bazı odalarda durum içler acısı. Kalınacak gibi değil. Tuvalette saçların olduğu odalardan tutun da bir yığın temiz olmayan odalar var. Ağlamayı beğenmeyen öğrenciler var. Arkadaşlarımdan gelen görüntüler bu şekilde. Sesimizi duyun!

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 08:37
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YORUMLAR
Caner kalaycı
Caner kalaycı - 1 saat Önce

Bu arkadaşlar soluksuz hayatını kaybeden insanların, hastanelerin hasta kabul etmediği, ölümü sonrası yakılarak yok edilen cesetlerin arasından binbir ugraşla adalarına getiriliyorlar. oda kirliymiş da gazetta lara çıkıyorlar. Danışmayı ara ay evladım danışmayı, bu gazettacılar bulamadı haber yapacak birşey da bunlar ile ugraşır insanın aklı ile alay edersiniz yemin ederim.

Duyal Köprücü
Duyal Köprücü - 1 saat Önce

Yasadigimiz her ana sukur etmemiz gerekirken hep sikayet.Bir sorun varsa cozulur.Herkes ugrasiyor.Haklisiniz Guzelyurtta deniz yok.

murat üzüm
murat üzüm - 41 dakika Önce

ordan geldiğinize getirildiğinize size harcanan emekleri düşünmüyorsunuz bumu ne var odada içine mı ettiler. Dışarda kaç gündür aç insanlar var kimi maaş almıyor yardımla karnını yarım yamalak doyuruyor bilmiyor musunuz? yazıklar olsun size sizi ve sizin gibileri şiddetle ve esefle kınıyorum

Yüksel öner
Yüksel öner - 9 dakika Önce

Buldunuzda bunadınız niye geldin madem ingilterede köşkte yaşıyordun sizi davetmimi ettik Allahınıza şükredin karantinada kalın mezara girmekten iyidir biz issiz aşsız kaldık şükür ediyoruz Allaha sizin gibi ingilterede yaşayacak okuyacak zengin çocuğu değiliz

Talip Bıçakçı
Talip Bıçakçı - 29 dakika Önce

Bu devlet ler size elinde ki tüm imkanları veriyor sizler malisef geleceğin geceleri lütfen ülkenize devletimize sahip çıkın bu şekilde paylar hiç bir faydası yoktur

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