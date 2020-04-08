Son gelen uçakla karantinaya alınan öğrencinin tepkisi: "Ne yazık ki bazı odalarda durum içler acısı"

İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı ülkeye getirmek için düzenlenen charter uçuş seferi gerçekleştirildi. Ercan Havalimanı’na inmesi beklenen tailwind havayolarına ait uçak sabahın erken saatlerinde Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

168 kişi Güzelyurt’taki KVK yurtlarına yerleştirildi. Covid 19 salgını nedeniyle İngiltere’den dönmek isteyen çoğunluğu öğrenci olan Kıbrıslı Türklerin yeraldığı yolcular otobüslerle Güzelyurt'taki yurtlara götürüldü.

Yurtlarda karantinaya alınan bir kaç öğrenci, tahsis edilen odadan çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak isyan etti. Yurt odalarıyla ilgili sosyal medyaya yine yer alan görüntüler ve paylaşımlar yine tartışmalara sebep oldu.

Odaya yerleştirilen Hasan Kobat isimli öğrenci sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak açıklamada bulundu."Odalara yerleştik. İlk gecemiz hiç güzel geçmedi. Umarım acilen müdahale edilir" dedi.

Kıbrıs Genç TV'ye de açıklamada bulunan Kobat "Bizim derdimiz otellerde kalmak değil,şartların düzeltilmesini istiyoruz.Maalsef bu paylaşımları yaptığım içinde tepki çektim ama görüntüler ortada,bu şartlar altında siz bu odada kalabilirmiydiniz sorusunu soruyorum"dedi.

Hasan Kobat'ın sosyal medyada ki paylaşımları;

Bu görüntüleri ne yazık ki paylaşmak zorundayım. Tüm tepkilere rağmen İngiltereden gelmeden önce devletin verdiği talimatlara sabırla uyduk. Ama geldiğimiz nokta bu. Sıkıntısı olmayan odaların olduğu gibi bu şekilde bulduğumuz odalarda var. Hijyenik açıdan el verişli olmayan bir noktadayız. Ne yazık ki bazı odalarda durum içler acısı. Kalınacak gibi değil. Tuvalette saçların olduğu odalardan tutun da bir yığın temiz olmayan odalar var. Ağlamayı beğenmeyen öğrenciler var. Arkadaşlarımdan gelen görüntüler bu şekilde. Sesimizi duyun!

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 08:37