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Sonbahar Patates alanları için cuma mesai bitimine kadar itiraz edilebilecek

Sonbahar Patates alanları için cuma mesai bitimine kadar itiraz edilebilecek
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2019 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen Sonbahar Patates alanları için cuma mesai bitimine kadar itiraz edilebilecek.
Genel Tarım Sigortası Fon’undan yapılan açıklamaya göre,  2019 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen Sonbahar Patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmî belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere yarın ve Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

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