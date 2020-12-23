Sönmezliler Ocağı: “Şehitlerimizin emaneti vatan topraklarını korumakta kararlıyız “

Sönmezliler Ocağı, varoluş mücadelesinde verilen şehitlerin emanet ettiği vatan topraklarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Şehitler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, bugün barış ve huzur içinde yaşama olanağına kavuşulmuşsa, bir devlet sahibi olunabilmişse, bunu vatan uğruna kanlarını akıtan şehit ve gazilere borçlu olduğumuzu belirtti.

Esenyel şöyle devam etti;

“Geçmişte yaşanan acı olayları unutabilmek mümkün olmadığı gibi, onlardan ders çıkararak geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak ve gelecek nesillere müreffeh bir vatan bırakmak esas idealimizdir. Barış, huzur ve güven içinde yaşamanın tek yolu da, anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden geçmektedir. Mehmetçik ve Mücahidin 20 Temmuz 1974’te el ele, kol kola verdiği günden itibaren Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda özgür biçimde yaşama olanaklarına kavuşmuştur.

Bu noktadan geriye gitmemizi kimse beklemesin. Anavatan Türkiye ile bağlarımızı zayıflatma peşinde koşanlar da medet ummasınlar. Geçmişte çok zor şartlar altında dimdik ayakta durmasını bilen Kıbrıs Türk halkı, bundan böyle de geçmişi unutmadan, geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Yaşadığımız coğrafyada Ada’nın, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle daha da önem kazandığının bilinciyle hareket etmek ve Türkiye ile daha sıkı işbirliği içine bulunmak, devletimizi daha ileriye taşıyacak, Rum tarafının egemenliğini Kuzeye de yayma çabalarına geçit vermeyeceğiz”