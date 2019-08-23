banner22

Sosyal Güvenlik Anlaşması için çalışma toplantısı

Sosyal Güvenlik Anlaşması için çalışma toplantısı

KKTC ile TC Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında,  KKTC ve TC heyetleri 21-23 Ağustos  tarihleri arasında, Ankara'da bir araya gelerek çalışma toplantısı  gerçekleştirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 23 Şubat 2017 tarihinde, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin bir araya gelen taraflar, sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İki kardeş ülke heyetleri arasında samimi bir şekilde gerçekleşen toplantıda,   yürürlüğe girecek Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasında kullanılacak iki ülkeye ait kod formülleri görüşüldü ve KKTC ile TC  arasında 9 Mart 1987  tarihinde imzalanan  Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında, iki ülke kurumları arasında hali hazırda posta yoluyla yapılan belge  alışveriş işlemlerinin  elektronik ortamda  yapılabilmesi için  gerekli çalışmaların karşılıklı olarak  başlatılması kararı üretildi. 
Toplantı sonunda iki heyet arasında imzalanan tutanağa, KKTC heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Türkiye Heyeti adına ise TC Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz imza koydu. 

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Küçük dancçılar Cumhurbaşkanlığında
Küçük dancçılar Cumhurbaşkanlığında
  1. Kültür & Sanat

banner24

﻿