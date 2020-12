Sözleşme imzalandı

Gazimağusa Belediyesi ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında “Gazimağusa Belediyesi Asfalt İşleri İhalesi” sözleşmesi imzalandı.

Kent genelinde altyapısı tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmaları yapılması için çıkılan ihalenin sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Salih Köroğlu Construction Ltd Direktörü Gökay Köroğlu imza koydu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, yol, su, drenaj, kanalizasyon altyapılarının yerel yönetimlerin görevleri arasında olduğunu ve aylardır üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının ihale sözleşmesinin imzalanmasıyla bu çalışmaların hayat bulacağını söyledi.

İHALENİN MALİYETİ 3 MİLYON 342 BİN TL

Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL artı KDV olduğu bilgisini veren Arter, projenin 6 aylık sürede tamamlanacağını belirtti.

Arter, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılacak çalışmalarda ayrıca tali yollarda da asfaltlama işlemi yapılacağını söyledi.

9 bin tonluk asfaltın 7 km’lik yola tekabül ettiğini ifade eden Arter, Salih Köroğlu Construction Ltd ile imzaladıkları ihale sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Arter, atık su ve yağmur suyu drenajlarıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydederek, Salamis yoluyla ilgili ayrı bir ihaleye çıkılacağını belirtti.