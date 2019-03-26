UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu da Mecliste konuşma yaptı.

Konuşmacı milletvekili için de cevap veren bakan için de süre kısıtlaması olduğunu ancak bakanların milletvekillerine cevaben yaptığı konuşmayı icraat anlatmaya, şov yapmaya döndürdüğünü söyleyen Sucuoğlu,“2,5 saat nüfusu tartıştık. Kimse bir şey anlamadı. Bir hafta önce başka şimdi başka rakamlar veriliyor. 2011’den bu yana nüfus sayımı yapılamadı. Bu nedenle planlar yarı yolda kalıyor. İlaçlar bitiyor, sınıflar öğrencileri sığmıyor… ” dedi.

Cezaevi ve öğrenci sayısı gibi başlıklar üzerinde konuşan Sucuoğlu, “Cezaevindeki yetişkin tutuklu ve hükümlü sayısı 500’ün üzerinde. Mescit koğuşa dönüştürüldü. Bir haftadır cezaevinde uyuz salgını olduğunu bilgisini aldık, 4-5 mahkumda bunun görüldüğü söylendi” dedi.

Öğrenci sayılarına işaret eden Sucuoğlu, “Sisteme kayıt olan 59 bin öğrenci var. 12 bin eksik var. Bakandan bu konuda açıklama bekliyoruz. İki bakanlık arasındaki yanlış anlaşılma nedeniyle birçok öğrenci iki kez 280 TL ödemek zorunda bırakıldı. Bu yanlışlar tolere edilemez” şeklinde konuştu.

Yapılan muhtarlık binalarıyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, Kaymaklı’da yapılan bir muhtarlık ofisinin atıl vaziyette durduğunu kaydederek, “Bu şekilde yapılacaksa yapılmasın. Paraya da emeğe de yazık. Muhtarlara sormadan, tedbir almadan ofis yaparsak ofisler bu şekilde atıl kalır.” dedi.

Bazı yasa tasarılarının hala hazır olmadığını, çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “Yapalım, sonra söyleyelim. Cek cak ile olmaz” şeklinde konuştu.

Turistlerin çevre kirliliği ve bakımsızlıktan şikayet ettiğini de belirten Sucuoğlu, geçmişte köylerde görev yapan kır bekçilerinin bunun önlenmesinde önemli rol oynayabileceğini kaydetti.