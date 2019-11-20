Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ekim devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, SÜTEK’e süt veren 695 üretici için toplam 13 Milyon 769 bin 864 TL’lik çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.