T & T'den “Her damla kan, kurtarılan bir candır” sloganı ile kan bağışı kampanyası

T&T Havalimanı İşletmeciliği, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Ercan Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğiyle, “Her damla kan, kurtarılan bir candır” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenleyeceğini açıkladı.



T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki kan ihtiyacına cevap verebilmek amacı ve dayanışma bilinci ile düzenlenen kampanya yarın, Perşembe ve Cuma günleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında T&T Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, kan kampanasının ilk günü olan yarın Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Bülent Çıraklı’nın da katılıp birer konuşma yapacağı belirtildi.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, kan kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, kampanyaya Ercan Havalimanı’ndaki tüm işletmeler ile kurum ve kuruluşların çalışanlarıyla birlikte ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Özçelik, “Halkımızın da bu kampanyaya katılımını arzuluyoruz” dedi.