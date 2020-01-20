Taçoy'dan Mete Adanır için mesaj

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, merhum Mete Adanır’ın her yönüyle örnek bir isim olduğunu vurgulayarak “Efendi kişiliğinin yanı sıra, sporcu kişiliğiyle sergilediği örnek karakteri bugün bile gençlerimiz için doğru bir örnek teşkil etmektedir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Mete Adanır’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mete Adanır’ın “başarı” ile özdeşleşmiş yaşamının Kıbrıs Türk gençliğine istendiğinde her türlü zorluğun aşılabileceğini gösterdiğini ifade eden Taçoy, böylesine değerli bir kişiyi ömrünün baharında kaybetmenin derin acısının yüreklerde yer ettiğini söyledi.

Taçoy, merhum Mete Adanır’a Allah’tan rahmet diledi ve “senin temsil ettiğin gençler bugün senin yolunda, senin verdiğin ilham ve cesaretle yürümektedirler” ifadesini kullandı.

Bakan Taçoy, aradan geçen yıllara rağmen Mete Adanır isminin Kıbrıs Türk halkının hafızasından aslan silinmeyeceğini de sözlerine ekledi.