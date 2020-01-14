Taçoy: "Elektrik zammı öngörmüyoruz"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Meclis'te “Ekonomik Durum” başlıklı konuşmasında, ülkede ekonomik ve kamu reformuna ihtiyaç bulunduğunu, bürokrasinin yatırımcının önüne engel olarak çıktığını ifade ederek, yatırımın önünün açılması için bürokrasinin azaltılmasının, ortadan kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Bürokrasinin azaltılması için hükümetin ne yaptığını soran Arıklı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için çıkarılan yasaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ülkede yatırımcıların önünün açılmasının, bürokrasinin aşılması yanında girdi maliyetlerinin, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini de ifade eden Arıklı, elektriğin ucuzlatılması için güneş enerjisinden yararlanılması gerektiğini, ayrıca kablo ile elektriğin şart olduğunu kaydetti.



Arıklı, dolarda ciddi bir artış olmamasına rağmen elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış yapılması durumunda ülkede “kıyamet” kopacağını, vatandaşların Meclis önünde eylem yapacağını ve milletvekillerinin “kaçacak delik arayacağını” söyleyerek, hükümetin Kıb-Tek konusunda ne yaptığını sordu.

Ülkeye güneş enerjisi, kablo ile elektrik sağlanabileceğini ancak jeneratör alınmasının gündemde olduğunu ifade eden Arıklı, bu konuda eleştirilerde bulundu, jeneratör alımının “büyük bir hata olacağını ve kurumu daha da zora sokacağını” kaydetti.

Kıb-Tek çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ile kuruma büyük bir külfet olduğunu, kurumu zarara soktuğunu, KTHY’nin de bu şekilde batırıldığını ifade eden Arıklı, Kıb-Tek’in bu yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi, hükümetten bu konularda adım atmasını beklediğini vurguladı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Meclis kürsüsünden hiçbir milletvekiliyle “dalga geçmediğini” ifade ederek, sadece doğruyu tartışmak için konuştuğunu söyledi.

Taçoy, bütçeyi tahmin edilenden çok daha az bir rakam açıkla kapattıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile, KKTC’yi kalkındıracak, bütçe açıklarını kapatacak gümrük birliğini yakalayacak, hayat pahalılığını düşürecek adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.

“ELEKTRİK VE AKARYAKITTA ZAM YAPMAYI ÖNGÖRMÜYORUZ”

Bunun da aynı para birimlerini kullanan ülkelerin karşılıklı işbirliği ve tedbirleri alarak yapılabileceğini anlatan Taçoy, devlet bütçesinin ekonominin yüzde 13’ü olduğunu kaydetti ve hayat pahalılığı ile döviz artışlarının ekonomiyi etkilediğini, hükümet olarak da bunlara rağmen elektrik ve akaryakıtta zam yapmadıklarını ve yapmayı da öngörmediklerini belirtti.

Milli gelirin artması için de tüm sektörlerde çeşitlendirmelerin ve sektörlerin artırılmasının gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, ülkeye yatırımcı gelmesinin bu şartlarda zor olduğunu ancak yatırım değil getirinin önemli olduğunu, getiriye göre yatırımların yapıldığını anlattı.

Yatırımın önünün açılması için çalışmalar yaptıklarını, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için de Maliyenin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Taçoy, kredi kartı alışverişlerinin yüzde 1 iadesinin önemli bir adım olduğunu ve bu konuda çalışıldığını kaydetti.

“ELEKTRİKTE ZAM YAPMA NİYETİM YOK ANCAK NE KADAR SÜRECEĞİNİ SÖYLEYEMEM”

Taçoy, elektrikte zam yapmaya niyeti olmadığını ancak ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini ifade ederek, güneş enerjisi üretimi konusunda da teknik bilgiler verdi ve yatırımın yapılması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Elektrik fiyatlarının düşürülmesi için güneş enerjisi ve kablo ile enterkonnekte sistemleri konusunda çalışmaların sürdüğünü işaret eden ve teknik bilgiler veren Taçoy, AB’nin de Kıbrıs’ta çevre dostu bir enerjide her iki tarafı destekleyecek adımları atmasının önemli olduğunu söyledi.

AKSA konusunun da dahil olduğu tüm bu konularda bu yıl adım atılacağını ve Meclisi yanında görmek istediğini ifade eden Taçoy, Kıb-Tek’te KTHY’de yaşananların olmaması için dengenin kurulmasının, finansal dengenin önemli olduğunu kaydetti.

Enerji Verimliliği Yasası konusunda da gerekli çalışmaların sürdüğünü ve Şubat ayı içinde çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Taçoy, elektrikte sadece fiyatın düşmesi için değil sistemin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gayreti içerisinde olduklarını, tüm çalışmaların da en hızlı bir şekilde hayat bulması için sürdüğünü söyledi.