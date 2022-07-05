Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bize düşen görev birlik ve beraberliği koruyup doğru olanı savunmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar Kütahya belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve ocak başkanını kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kütahya ilinden gelen heyete teşekkür etti.

Ülkeye yapılan yatırımların, KKTC’nin güçlenmesi anlamında çok önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya ziyaretinde halkın kendisine büyük bir misafirperverlik gösterdiğini ifade ederek, aradaki gönül bağının daha da güçlendiğini belirtti.

-“Yolumuz, Türklük yoludur”

“Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin güçlenmesi, hem Türkiye Cumhuriyeti için hem de Kıbrıs Türkü için çok büyük bir önem arz etmektedir. Yolumuz Türklük yoludur, çocuklarımızın geleceği için bize düşen görev, birlik ve beraberliği koruyup doğru olanı savunmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya heyetine çalışmalarında başarılar diledi.