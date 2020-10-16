Tatar'dan Pandemi Hastanesine ziyaret

Başbakan Ersin Tatar, inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi’nin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, hastane içerisinde bulunan ve kısa süre önce faaliyete giren PCR testi merkezine de ziyarette bulundu.

İnşasına ağustosta başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Tatar'a eşlik etti.