Tatar: "İki devletli politikamızdan geri adım atmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitim gezisi yapmak üzere KKTC’de bulunan Estonya Tartu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs sorunu hakkındaki son gelişmelerle ilgili yabancı öğrencileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon görüşmelerinin tükendiğini ve artık yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliği ile ancak Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir bir antlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni politikanın Türkiye Cumhuriyeti tarafından tam desteklendiğini ve bu politikadan asla geri adım atılmayacağını dile getirdi.

Resmi müzakerelere başlamak Kıbrıs Türkü’nün uluslararası statüsü ve egemen eşitliğinin kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum zihniyetinin değişmediğini ve otoritesini kuzeye yaymaya çalışmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız kısıtlama ve izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm engellemelere rağmen KKTC’nin yükseköğretim ve turizm gibi farklı alanlarda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinin Estonya Tartu Üniversitesi tarafından incelenmesinin önemine işaret ederek haklı davanın savunulmasında ve dünyaya duyurulmasında bu gibi temasların gerekliliğini dile getirdi.

Kıbrıs Türklerinin mağdur edilmesine rağmen direnmeyi sürdüreceğini ve haklı davasını ve sesini dünyaya duyurmak için kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı için Türkiye’nin garantörlüğünün devamının ve müktesep hak olan eşit egemenliğinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca, Türkiye’den adaya gelen su projesi hakkında bilgi vererek enerji ve su konularında Rum tarafı ile iş birliği yapma önerileri olduğuna değindi.