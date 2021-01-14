Tatar'ın açıklamalarına KKTC'den tepkiler

TDP

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, aşıların küresel kamu malı olduğunu belirterek, “Tüm insanlığı etkileyen Covid-19 konusunda da söz konusu olan siyaset değil, insan sağlığıdır” dedi.

Hızal konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Birliği'nden gelecek aşılar konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak, sağlık üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydetti.

“Sağlığı politikaya alet eden Sayın Tatar, belli ki bu aşıların bir hak olduğunu bile unutuyor” diyen Hızal, aşı konusu üzerinden siyaset yapanların “herkes güvende olmadan, kimse güvende olamaz” gerçeğini unutmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den bu sabah gelen 20 bin doz Sinovac aşısının 1-2 gün içerisinde kullanılmaya başlanacağının açıklandığını da belirten Hızal, aşılama stratejisi ile dağıtım planının hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Etkinlik ve güvenirlikleri kanıtlanmış aşıların ülkeye getirilmesi ve önceliklere göre planlanarak uygulanmasının önemine vurgu yapan Hızal, önemli olanın aşıların nereden geldiğinin değil, toplum sağlığını koruyacak aşıların tedarik edilip uygulanmaya başlanması olduğunu ifade etti.

KTÖS

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, aşıların küresel kamu malı olduğunu belirterek, “Tüm insanlığı etkileyen Covid-19 konusunda da söz konusu olan siyaset değil, insan sağlığıdır” dedi.

Hızal konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avrupa Birliği'nden gelecek aşılar konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak, sağlık üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydetti.

“Sağlığı politikaya alet eden Sayın Tatar, belli ki bu aşıların bir hak olduğunu bile unutuyor” diyen Hızal, aşı konusu üzerinden siyaset yapanların “herkes güvende olmadan, kimse güvende olamaz” gerçeğini unutmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den bu sabah gelen 20 bin doz Sinovac aşısının 1-2 gün içerisinde kullanılmaya başlanacağının açıklandığını da belirten Hızal, aşılama stratejisi ile dağıtım planının hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Etkinlik ve güvenirlikleri kanıtlanmış aşıların ülkeye getirilmesi ve önceliklere göre planlanarak uygulanmasının önemine vurgu yapan Hızal, önemli olanın aşıların nereden geldiğinin değil, toplum sağlığını koruyacak aşıların tedarik edilip uygulanmaya başlanması olduğunu ifade etti.

YKP

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Covid-19 aşılarıyla ilgili açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, Covid-19’a karşı aşılanma sürecinin çok önemli olduğunu, yaşam hakkı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Murat Kanatlı, Covid-19’a karşı tüm dünyada ciddi bir tartışma söz konusu olduğunu, insanlığın bir kez daha dayanışmanın önemini fark ettiğini ifade etti.

Kanatlı, Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların küresel adaletsizliğin geldiği durumu bir kez daha ortaya çıkardığını, yoksul ülkelerin aşıya erişimlerinin kısıtlı olacağını kaydederek, kamusal, kaliteli, ücretsiz, sermayenin insafına terk edilmemiş sağlık sisteminin önemini vurguladı.

Kanatlı, şöyle devam etti:

“YKP net olarak vurgular ki, Covid 19’a karşı din, dil, ırk, mali ve siyasi statü fark etmeksizin herkesin aşılara erişimi mutlaka sağlanmalıdır, “iki devletlilik” gibi yapay tartışmalarla kimse aşıya erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Ancak Kıbrıs Türk liderliğinin retçi tavrına karşı gerekirse ara bölgede ya da güneydeki aşılanma alanlarına Kıbrıslı Türklerin taşınarak sorunun çözümü yoluna gidilmesi gerekir.”

İZCAN

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Kıbrıs Rum tarafından gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının, kabul edilmez olduğunu belirtti.

İzcan, konuyla ilgili açıklamasında, aşıların AB tarafından finanse edildiğini, nerden geleceğinin hiçbir öneminin olmadığını, önemli olanın bu kritik aşamada ihtiyaçlı olan Kıbrıs Türk toplumuna ulaştırılması olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan, Tatar’ın açıkladığı politikanın devam etmesi durumunda BKP’nin, Kıbrıs Rum tarafıyla temasa geçeceğini ve aşıların ara bölgede belirlenecek noktalarda Kıbrıslı Türklere yapılması için inisiyatif üstleneceğini ifade etti.

KTAMS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, aşı konusundaki açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonomik yönden büyük bir kriz yaşandığını, sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiğini dile getiren Bengihan, “Vakaların artış gösterdiği bu süreçte en büyük umut olan aşı konusunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından siyasete malzeme edilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Tüm dünyada insanların ulaşmaya çalıştığı, güvenilirliği tartışılmayan bir aşıya halkımızın erişimini engellemenin halka yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyen Bengihan, halk sağlığını hiçe sayan bu tutumunun vebalinin çok ağır olacağını kaydetti.

BASIN SEN

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorum yapan bir gazeteciye verdiği cevapta kullandığı ifadeler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ifade ve düşünce özgürlüğüne değer vermediğini savundu.

Kişmir, gazeteci Esra Aygın’ın kendisine yönelttiği eleştiriyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “ucuz” ve “onursuz” olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kişmir, Tatar’ın son açıklamasıyla “etnik köken ayrımı yaparak nefret suçu işlediğini ve Kıbrıs Türk toplumunun sağlığını hiçe saydığını” iddia etti.