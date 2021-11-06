Tatar, İstanbul'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun davetlisi olarak yarın İstanbul’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirerek bir takım temaslarda bulunacak. Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin birinci yılı münasebetiyle saat 18.00’de organize edilecek ve Azerbaycan’dan bakan, milletvekili ile birçok üst düzey yetkilinin de katılacağı “Karabağ Azerbaycan’ındır” isimli etkinliğe iştirak edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ve Azerbaycan’ın birlik olacağı zafer şöleninde davetlilere hitaben bir konuşma gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yıllar başkanlığını yürüttüğü Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın ayrıca, 1997-2001 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle saat 14.00’te bir araya gelecek. Derneğin yönetici ve üyeleriyle birçok konuda değerlendirmelerde bulunacak Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saatlerinde yurda dönecek.