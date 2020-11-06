Tatar: Maraş’taki mülkler TMK aracılığıyla eski sahiplerine iade edilecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’taki taşınmaz malların, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla eski sahiplerine iade edileceğini belirterek, önemli olanın Maraş’ın KKTC ekonomisine kazandırılması ve ülke turizminin daha da geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara, haksız rekabet ve diğer sorunlara rağmen turizm yatırımcılarının gayretleriyle, ülke turizminin bir marka haline geldiğini de belirtti. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 30’uncu Olağan Genel Kurulu, bugün yapılıyor. Girne TheColony Otel’de yer alan Olağan Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Tatar konuşmasında, pandemi sürecine değinerek sürecin eldeki imkanlarla ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle en iyi şekilde yönetildiğin söyledi. Pandemi döneminde, istihdamın sürdürülebilirliğinive sektörün ayakta kalmasını sağlamak için özverili çalışmalar yapan, kendi öz sermayelerinden fedakarlık eden tüm otelcileri kutlayarak teşekkür eden Tatar, bundan sonraki süreçte, işbirliğiyle ülke turizminin çok daha iyi noktalara getirileceğini kaydetti. Turizmin, ülke ekonomisinin en önemli sektörü olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, turizm sektörünün yolunadevam edebilmesi için makro istikrar ve bölgedeki siyasi gelişmelerin iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Tatar, Maraş açılımını yaparken KKTC ekonomisinin ana direğinin turizmin olduğuna vurgu yaptıklarını dile getirdi. Tatar, “Maraş 1974 ö. Şimdi bu destinasyon KKTC sınırları içindedir. Çeşitli polemikler olabilir; bütünlüklü bir çözümün parçası noktasında, elimizde iade için tutulacak bir zenginlik mi? 46 yıl sonra madem hala daha masada bir çözüm umudu yoktur neden KKTC sınırları içinde olan böyle bir zenginliği bizim ekonomimizin gelişmesi için kullanmayalım” diye konuştu. Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla eski sahiplerine iade edileceğini, onların da mülklerine dönüp çalıştırabileceğini ya da başka yatırımcılara devredebileceğini dile getiren Tatar, önemli olanınGazimağusa’nın hemen yanında yer alan bu dünya destinasyonunun KKTC ekonomisine kazandırılması ve ülke turizminin daha da geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Ambargolara ve direkt uçuş olmamasına, haksız rekabet ve diğer sorunlara rağmen turizm yatırımcılarının gayretleriyle, ülke turizminin bir marka haline geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımcıların, KKTC’ye inandığı için ülkeye ve geleceğine yatırım yaptığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, dünyanın önemli ülkelerinden indirekt, charter seferlerle,Türkiye’den günü birlik turlarla ülkeye turist taşındığını kaydeden Tatar, hükümet,sektör paydaşlarının birlik ve beraberliğiyle yapılacak çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle ülke turizminin çok daha iyi noktalara geleceğine inanç belirtti. Tatar, geçtiğimiz günlerde Rum Lider NikosAnastasiadis ile yaptıkları görüşmede, Kıbrıslı Türklere yapılan en büyük haksızlıklardan birinin, 46 yıl içinde direk uçuşlara izin verilmemesi olduğunu ifade ettiğini söyledi. Tatar, görüşmede, Anastasiadis’e, bunun başlıca sorumlusunun kendileri olduğunu söylediğini belirterek,“Sizlerin bize uyguladığı veto dolayısıyla buraya direkt uçuş yok. Çünkü siz bunu bize reva görüyor ve bize haksızlık yapıyorsunuz ve günün sonunda ekonomimizin gelişmeleri engelleyerek bize dayatma bir çözümle Kıbrıs meselesini çözeceğinizi zannediyorsunuz dedim” diye konuştu. Tatar, Anastasiadis’ehiçbir zaman Kıbrıslı Türkler’in dayatma bir çözüme onay vermeyeceğini, günün sonunda bir anlaşma olacaksa eşitlik temelinde, egemen eşitliğe dayalı ve Kıbrıs Türkünün kendi kaderini kendisinin yönetebileceği ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün sürmesi durumunda bir anlaşma olabileceğini söylediğini de aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar, eğer eşitlik temelinde bir anlaşmaya varılacaksa, artık böyle komplekslerden ve dar çerçeveli bir takım anlayışlardan kopmak gerektiğini de ifade ederek “Bizim de eşitlik temelinde bir statüye varabilmemiz için bizim hakkımızın teslim edilmesi gerektiğini vurguladım” dedi. Tatar, Anastasiadis’in“direkt uçuşlara izin verirsek KKTC’yi tanımış oluruz” diye cevap verdiğini söyledi. Tanınsın ya da tanınmasın KKTC’nin var olduğunu ve sonuna kadar kurum kuruluşlarıyla tüm yapılarıyla devlete sahip çıkılacağını vurgulayan Tatar, KKTC’ye daha parlak bir gelecek sağlamak için çalışılacağını ifade etti.