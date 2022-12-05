Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mardin’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Tatar, kabuldeki konuşmasında, gazilerin baş tacı olduğunu belirterek, bağımsızlık mücadelesinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Harekât gerçekleşmeseydi, Kıbrıs’ta tek bir Türk bile kalmazdı ve ada bir Yunan adası olurdu" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın çok önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, verilen mücadelenin bir Türklük mücadelesi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bir antlaşma olacaksa Türkiye Cumhuriyeti ile yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset ve egemen eşitlik temelinde olacaktır. Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refahı ve güvencesi Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı ile mümkün olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteklediği siyasetimiz, her geçen gün daha da benimsenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta KKTC’nin artık tanınması gerektiğini söylemesi, bizim için gurur vericidir. 1974 öncesi mücahitlerimiz, çok büyük kahramanlık göstermiş, Kıbrıs Türk halkı Rum saldırılarına karşı direnmiştir. Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Özgürlüğümüzü size borçluyuz. Bu harekât, bugün KKTC’nin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.”

Tatar, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı gazilere teşekkürlerini de sundu.