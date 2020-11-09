Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul ederek, ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.
KKTC ekonomisinin 2021 yılına yönelik değerlendirmesinin yapıldığı görüşmede, finans piyasalarındaki son gelişmeler; döviz kurundaki artış ve faizdeki son durum ele alındı.
Tatar, Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul ederek, ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.
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