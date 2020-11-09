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Tatar, Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti

Tatar, Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı kabul ederek, ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.
KKTC ekonomisinin 2021 yılına yönelik değerlendirmesinin yapıldığı görüşmede, finans piyasalarındaki son gelişmeler; döviz kurundaki artış ve faizdeki son durum ele alındı.

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