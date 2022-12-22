Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nu dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nu izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, şehitlerin aziz hatırası için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun yaptığı konuşma ile günün anlam ve önemi belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunu tebrik ederek etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin adada büyük bir mücadele ortaya koyduğuna işaret ederek adadaki mücadele sürdürülürken çok şehit verildiğini ve büyük acılar çekildiğini kaydetti.

"Hiç yılmadık çünkü biz Türklüğün onurunu, şerefini, haysiyetini hiçbir zaman başkalarının ayakları altında çiğnetmedik. Onun için şanlı tarihimiz ile gurur duyuyoruz" diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, elde edilen başarıların büyük bedeller ödenerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "İnsanlık tarihinde az rastlanan birtakım soykırım ve katliamdan geçen Kıbrıs Türk halkı mücadeleyi başarı ile sürdürebilmiştir. Çünkü 59 yıl önce burayı bir Rum adası yapmak için bize saldıran zihniyete karşı mücadele verdik” dedi. Şehitlerin yad edildiği bu günün değerinin büyük olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ödenen bedellerin sonucunda bugün barış ve huzur içinde olunduğunu belirtti.

“Doğu Akdeniz'in istikrarı ve bunun anahtarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletidir”

Günlük siyaset ve gündelik beklentilerde birtakım şikayetler olabileceğini ancak KKTC’nin bir barış ve huzur adası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, adada sürdürülebilir bir antlaşmanın olabilmesi için egemenliğin kabul edilmesinin gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar; “Eğer kabul edilmezse herhangi bir antlaşma sonucu ile yine 1960 yılında oynanan oyunlar tekrarlanabilir. Dolayısıyla bu kadar şehit, bu kadar bedel, bu kadar zahmetten sonra bizim böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakları, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları, her türlü değişen konjonktür ile artık resim lehimize şekillenmiştir çünkü Doğu Akdeniz'in istikrarı ve bunun anahtarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’dir" dedi.

1960 antlaşmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu garantörlükten asla vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi ve Türkiye'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının barışın teminatı olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından oratoryoda, yıllar süren soykırım saldırılarında kahramanca direnen Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadele öyküsü anlatıldı.