Tatar, Patellafemoral Eklem Toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Elexus Hotel’de düzenlenen Patellafemoral Eklem Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin her geçen gün gelişmekte olduğunu belirterek bir turizm destinasyonu olarak farklı konferanslara ev sahipliği yapabilecek bir aşamaya geldiğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin tıp alanında geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların gurur verici olduğunu belirtip önemli olanın, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki başarılarla birlikte ülkemize de aynı şekilde tıp alanındaki gelişmelerin yansıdığını kaydetti.

Her geçen gün farklı tecrübelerle elde edilen birikimlerin, KKTC’deki meslektaşlarla paylaşılmasının önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sistem olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sisteminin KKTC’ye de yansıtılmasının, ülkedeki sağlık sisteminin de daha iyi bir noktaya gelmesinin en büyük temennisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelişen KKTC’de sağlık sistemini güçlendirmenin önemini ve iyi doktorların halka hizmet ettiğini görmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek sağlık turizmi sektörünün de gelişmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Yakın gelecekte KKTC’yi bir istikrarın beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin şehitler diyarı olduğunu Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda refah ve mutluluk içerisinde yaşamasının önemine vurgu yaparak toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.