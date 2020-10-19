Tatar ve Anastasiades, yemekte buluşacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades, Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaparak seçimindeki başarıdan dolayı tebriklerini iletti.



Rum Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı açıklamada, Rum Liderin Tatar’a ilk tanışma ve temas amacıyla en erken zamanda buluşma önerisinde bulundu ve teklifi karşı tarafça kabul edildi.

Kousios devamla, Anastasiades'in BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasa geçerek iki liderin görüşme iradesini iletti.

Kıbrıs Haber Ajansının haberine göre Spehar Lefkoşa’da BM evinde bu yöndeki gerekli düzenlemeleri yapmayı üstelendi.

Rum Liderin aynı zamanda Mustafa Akıncı ile temasa geçerek kendisine şimdiye kadar yapılan işbirliğinden dolayı teşekkür etti ve iletişim içinde kalmayı önerdiği belirtildi.

Ayrıca, Rum Hükümet Sözcüsüne göre, Anastasiades , Akıncı’dan Kıbrıs sorunun çözümü çabalarına yardımcı olmasını istedi.