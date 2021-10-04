Tatar, yurda dönüyor

Ankara ve Eskişehir’de temas ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu akşam saat 22.50’de yurda dönüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar bugün bir araya geldiği Eskişehir Kıbrıs gazilerine Kıbrıs konusuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Eskişehir’de Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anıtını da ziyaret edip, çelenk koydu.

Eskişehir’de basın mensuplarıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri aktardı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



1. Ana Jet Üssü’nü ve Bilecik’te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesini de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareketle 22.50’de Ercan Havalimanı’na varacak.FAHRİ DOKTORA ÜNVANICumhurbaşkanı Tatar, bu sabah Anadolu Üniversitesi’nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı ve “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verdi.Törende Cumhurbaşkanı Tatar’a Anadolu Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi.