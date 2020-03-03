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Tatar:Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak

Tatar:Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak
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Başbakan Ersin Tatar,Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın Hüseyin Kanatlı’nın ölümü ile ilgili mesajında;

‘Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski çalışanlarından, efsane programcı ve sunucu Hüseyin Kanatlı’nın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. O Kıbrıs Türkü’nün en zor günlerinde “ Plak Yarışı” programı ile hepimize moral destek sağlamış 1974 sonrasında “ Hello Friends” programın ile kariyerinin doruğuna çıkmış yıllarca iş yerlerimize, eğlencelerimize, evlerimize , otomobillerimize konuk olmuş çok değerli bir sunucu idi. Kıbrıs Türkü Hüseyin Kanatlı’yı asla unutmayacak, adı altın harflerle yayıncılık tarihimize yazılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, BRT Kurumu’nun tüm eski ve yeni çalışanlarına, dostlarına, ailesine ve halkımıza başsağlığı dilerim.’dedi.

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