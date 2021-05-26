TBMM KKTC Dostluk Grubu heyeti ülkemize geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu heyeti Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle ülkemizde temaslarda bulunuyor.

Konya Milletvekili Orhan Erdem Başkanlığındaki heyeti, bu sabah Ercan’a varışında Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Dostluk grubu heyeti ülkeye gelişinin hemen ardından Özgürlük Mücadelesi Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın kabrine ziyaretler gerçekleştirerek anıtlara çelenkler sundular.

Heyet daha sonra Boğaz şehitliğine geçti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, heyeti Boğaz Şehitliğinde karşılayarak şehitlik hakkında bilgiler verdi.

TBMM KKTC Dostluk Grubu heyeti temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cunhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek.

Ziyaret ve temaslarına yarın ve Cuma günü de devam etmesi beklenen heyetin Cumartesi günü KKTC’den ayrılması bekleniyor.

Orhan Erdem Başkanlığındaki heyette ayrıca Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş bulunuyor.