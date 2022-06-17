TDP Eğitim Komitesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na, eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli yasa ve tüzükleri hayata geçirme çağrısı yaptı. Komite, Anayasa’nın öngördüğü şekilde ücretsiz kamusal eğitimin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını da istedi.

TDP Eğitim Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın 59’uncu maddesinin 5’inci bendine göre, her çocuğun, kız erkek ayırımı yapılmaksızın 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahip olduğuna dikkat çekildi.

-“Okulların ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir”

Uygulamada ise Anayasa’nın aksine her yıl velilerden kırtasiye, temizlik maddesi ve kayıt için “zorunlu bağış” istendiği ifade edilen açıklamada, “Okulların ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir. Bu görevlerini yerine getirmeyen, okul idarelerini yalnız bırakan Milli Eğitim Bakanlığı açıkça anayasal suç işlemektedir” denildi.

Bazı okul yönetimi ve okul aile birlikleri tarafından görevlendirilen “yardımcı öğretmenlerin” ücretlerinin karşılanması için velilerden yüksek miktarda “zorunlu bağış” talep edildiği öne sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı, yasalarda yardımcı öğretmen kadrosu olmamasına rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayarak, bu kişilerin sosyal hak ve güvenceden yoksun olarak çalıştırılmasına göz yummakta ve bunun vebalini velilerin sırtına yüklemektedir.”

-"Yabancı öğrenci artışı görmezden geliniyor"

Eğitimin planlanması, sürdürülmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özellikle Girne ve İskele bölgelerinde yabancı öğrenci artışını görmezden geldiği ileri sürülen açıklamada, bu bölgelerdeki öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarının ötelendiği, gerekli planlama ve ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe çalışması yapılmadığı savunuldu.

Eğitim Komitesi açıklamasında, eğitime ayrılan bütçenin derhal gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi bir düzeye getirilmesi gerektiği kaydedildi.