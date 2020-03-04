banner22

“Tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandık ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadık”

“Tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandık ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadık”
banner32

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şubat ayında yetkisi dahilinde tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını belirtti.

Amcaoğlu, ödeme kalemleriyle ilgili açıklamasında, basında yer alan borçlanma haberlerine de değindi.  

Borçlanmanın gizli olmadığını belirterek, “Gizli olsaydı Resmi Gazetede paylaşmazdık” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, konunun çarpıtıldığını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sözlerine “Geçmiş hükümet dönemlerinde taksit taksit maaşların ödendiğini hatırlatmak gerekir. Yine geçmiş dönemlerde borçlanarak veyahut yasa dışı avans alınarak ödemeler yapıldığı unuttular…” şeklinde devam etti.

Amcaoğlu, göreve geldiği günden itibaren ödeme kalemlerini her ay kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekti.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿