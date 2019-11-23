Teknik Öğretmenler Derneği'den öğretmenler günü mesajı

KKTC Teknik Öğretmenler Derneği Başkanı Ahmet Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği vatan ve millet sevgilisiyle dolu tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Arslan mesajında, “Kara tahta başında ak bir tebeşirle bilimin, uygarlığın aydınlık kapılarını açan, millet mekteplerinin ve ulusumuzun başöğretmeni, sonsuz önder Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ülkemizi gerçek hedefe, mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaracak asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur’” ifadelerini kullandı.

Arslan, bir toplumun yapısını oluştururken, bir devletin temelleri atılırken, toplumun kaderinin öğretmenlerin elinde olduğunu kaydetti.